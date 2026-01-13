Fête de la Madeleine repas-concert Cuarto Café Con Pan et feu d’artifice Dammarie-en-Puisaye

Fête de la Madeleine repas-concert Cuarto Café Con Pan et feu d’artifice

Le 25 juillet à 20h30 à Dammarie-en-Puisaye, laissez-vous emporter par l’énergie cubaine de Cuarto Café Con Pan Salsa, cha-cha-cha, boléro… un concert festif et chaleureux pour voyager au rythme des tropiques. Concert gratuit, restauration sur place et feu d’artifice à 23h

Le samedi 25 juillet à 20h30, la cour de la mairie de Dammarie-en-Puisaye se transforme en piste de danse à ciel ouvert avec le concert de Cuarto Café Con Pan. Ce quartet aux sonorités chaleureuses fait vibrer les rythmes de Cuba avec un répertoire festif mêlant salsa, guajira, boléro et cha-cha-cha. Leur musique généreuse, portée par l’énergie du groupe et la complicité avec le public, invite autant à l’écoute qu’au mouvement. Un véritable voyage musical sous les tropiques, accessible à tous et proposé en concert gratuit dans le cadre de la saison culturelle du Loiret. La soirée pourra se prolonger grâce à une possibilité de restauration sur place, avant un feu d’artifice tiré à 23h. Un rendez-vous convivial et estival à ne pas manquer. .

