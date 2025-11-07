Fête de la Maison Mège Maison Mège Francillon-sur-Roubion

Maison Mège 19 rue de la Mairie Francillon-sur-Roubion Drôme

Début : 2025-11-07 18:00:00

fin : 2025-11-07 00:00:00

Fête des 1 an de la Maison Mège. Concerts et restauration sur place

Maison Mège 19 rue de la Mairie Francillon-sur-Roubion 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes cafemege@laposte.net

Maison Mège’s 1-year celebration. Concerts and on-site catering

1-Jahres-Feier des Maison Mège. Konzerte und Essen vor Ort

La Maison Mège festeggia il suo 1° anniversario. Concerti e ristorazione in loco

La Maison Mège celebra su 1er aniversario. Conciertos y catering in situ

