Fête de la Maison Mège Maison Mège Francillon-sur-Roubion
Fête de la Maison Mège Maison Mège Francillon-sur-Roubion vendredi 7 novembre 2025.
Fête de la Maison Mège
Maison Mège 19 rue de la Mairie Francillon-sur-Roubion Drôme
Tarif : – – EUR
Prix libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-07 18:00:00
fin : 2025-11-07 00:00:00
Date(s) :
2025-11-07
Fête des 1 an de la Maison Mège. Concerts et restauration sur place
.
Maison Mège 19 rue de la Mairie Francillon-sur-Roubion 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes cafemege@laposte.net
English :
Maison Mège’s 1-year celebration. Concerts and on-site catering
German :
1-Jahres-Feier des Maison Mège. Konzerte und Essen vor Ort
Italiano :
La Maison Mège festeggia il suo 1° anniversario. Concerti e ristorazione in loco
Espanol :
La Maison Mège celebra su 1er aniversario. Conciertos y catering in situ
L’événement Fête de la Maison Mège Francillon-sur-Roubion a été mis à jour le 2025-10-18 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme