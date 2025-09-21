Fête de la Malabrie Maison du Canal d’Ille et Rance Hédé-Bazouges

Fête de la Malabrie Dimanche 21 septembre, 11h30 Maison du Canal d’Ille et Rance Ille-et-Vilaine

Début : 2025-09-21T11:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T11:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

La Malabrie est une maison éclusière napoléonienne du Canal d’Ille et Rance.

Le dimanche aura lieu la première Fête de la Malabrie avec mise en route du four à pain fraîchement restauré et repas partagé. Les animations comprennent : dégustation de confiture, atelier broderie collective « Veines d’eau », atelier teinture naturelle à partir de la flore du canal et bien sûr dégustation de pain !

Maison du Canal d'Ille et Rance 12 La Magdeleine Hédé-Bazouges Hédé-Bazouges 35630 Bazouges-sous-Hédé Ille-et-Vilaine Bretagne La Maison du Canal d'Ille et Rance est une association de valorisation du patrimoine bâti et naturel du canal d'Ille et Rance.

Elle a pour but de sensibiliser le public à ce patrimoine, à travers des actions de promotion, d’animation et de médiation.

