Fête de la MAM rue du Stade Alixan

Fête de la MAM

rue du Stade Salle Polyvalente Alixan Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

ou 10 € entrée + activités

Début : 2026-03-21 10:00:00

fin : 2026-03-21 16:00:00

2026-03-21

La Ronde des Pioupioux organise la Fête de la MAM (Maison d’Assistant Maternel) ! Venez nombreux pour participer à cette belle journée, pleine d’animations la Ferme de Zoé, un magicien… en présence de Mickey et Minnie !

rue du Stade Salle Polyvalente Alixan 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 98 21 15 larondedespioupioux@hotmail.com

English :

La Ronde des Pioupioux organizes the Fête de la MAM (Maison d’Assistant Maternel)! Come one, come all to take part in this great day, full of entertainment: Zoé’s Farm, a magician? and Mickey and Minnie!

