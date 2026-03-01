Fête de la MAM rue du Stade Alixan

Fête de la MAM rue du Stade Alixan samedi 21 mars 2026.

Fête de la MAM

rue du Stade Salle Polyvalente Alixan Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

ou 10 € entrée + activités

Début : 2026-03-21 10:00:00
Début : 2026-03-21 10:00:00
fin : 2026-03-21 16:00:00

2026-03-21
2026-03-21

La Ronde des Pioupioux organise la Fête de la MAM (Maison d’Assistant Maternel) ! Venez nombreux pour participer à cette belle journée, pleine d’animations la Ferme de Zoé, un magicien… en présence de Mickey et Minnie !
rue du Stade Salle Polyvalente Alixan 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 98 21 15  larondedespioupioux@hotmail.com

English :

La Ronde des Pioupioux organizes the Fête de la MAM (Maison d’Assistant Maternel)! Come one, come all to take part in this great day, full of entertainment: Zoé’s Farm, a magician? and Mickey and Minnie!

L’événement Fête de la MAM Alixan a été mis à jour le 2026-03-03 par Valence Romans Tourisme