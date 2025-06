Fête de la mangrove – Sainte Marie Nouméa 14 juin 2025 07:00

Nouvelle-Calédonie

Fête de la mangrove Sainte Marie Parc Urbain de Sainte Marie Nouméa Nouvelle-Calédonie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14

fin : 2025-06-14

Date(s) :

2025-06-14

La Maison de la Biodiversité organise la journée de la mangrove, le samedi 14 juin.

.

Sainte Marie Parc Urbain de Sainte Marie

Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 45.32.43

English :

The Maison de la Biodiversité is organizing Mangrove Day on Saturday June 14.

German :

Das Maison de la Biodiversité organisiert am Samstag, den 14. Juni, den Tag der Mangroven.

Italiano :

La Maison de la Biodiversité organizza la Giornata della mangrovia sabato 14 giugno.

Espanol :

La Maison de la Biodiversité organiza el sábado 14 de junio el Día del Manglar.

L’événement Fête de la mangrove Nouméa a été mis à jour le 2025-06-08 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie