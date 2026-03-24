Fête de la marche Panzoult
Fête de la marche Panzoult dimanche 10 mai 2026.
Fête de la marche
Cave de la Sibylle 2 rue des Bergeronnettes Panzoult Indre-et-Loire
Tarif : 4 – 4 – 4.5 EUR
4
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-10
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Trois parcours
– 17 km départ à 8h30
– 13,5 km départ à 8h45
– 7 km départ à 9h/9h15
Accueil café Arrêt gourmand Pot de l’amitié à l’arrivée. Merci d’apporter votre gobelet.
Repas fouées possible sur réservation avant le 3 mai (adulte 15 €, enfant 6 €).
Traditionnelle fête de la marche organisée par Les Arpenteurs Panzoultais.
Trois parcours
– 17 km départ à 8h30
– 13,5 km départ à 8h45
– 7 km départ à 9h/9h15
Accueil café Arrêt gourmand Pot de l’amitié à l’arrivée. Merci d’apporter votre gobelet.
Repas fouées possible sur réservation avant le 3 mai (adulte 15 €, enfant 6 €). 4 .
Cave de la Sibylle 2 rue des Bergeronnettes Panzoult 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 03 07 59 13
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English :
Departures from Panzoult 3 courses: 7 km at 9:30 am, 13.5 km at 9 am and 17 km at 8:30 am. Registration from 8:15 am. Refreshments at mid-course and a friendly drink at the finish. Bring your cup and your picnic. Dogs must be kept on a short leash.
L’événement Fête de la marche Panzoult a été mis à jour le 2026-03-24 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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