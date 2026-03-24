Fête de la marche

Cave de la Sibylle 2 rue des Bergeronnettes Panzoult Indre-et-Loire

Tarif : 4 – 4 – 4.5 EUR

4

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Trois parcours

– 17 km départ à 8h30

– 13,5 km départ à 8h45

– 7 km départ à 9h/9h15

Accueil café Arrêt gourmand Pot de l’amitié à l’arrivée. Merci d’apporter votre gobelet.

Repas fouées possible sur réservation avant le 3 mai (adulte 15 €, enfant 6 €).

Traditionnelle fête de la marche organisée par Les Arpenteurs Panzoultais.

Trois parcours

– 17 km départ à 8h30

– 13,5 km départ à 8h45

– 7 km départ à 9h/9h15

Accueil café Arrêt gourmand Pot de l’amitié à l’arrivée. Merci d’apporter votre gobelet.

Repas fouées possible sur réservation avant le 3 mai (adulte 15 €, enfant 6 €). 4 .

Cave de la Sibylle 2 rue des Bergeronnettes Panzoult 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 03 07 59 13

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English :

Departures from Panzoult 3 courses: 7 km at 9:30 am, 13.5 km at 9 am and 17 km at 8:30 am. Registration from 8:15 am. Refreshments at mid-course and a friendly drink at the finish. Bring your cup and your picnic. Dogs must be kept on a short leash.

L’événement Fête de la marche Panzoult a été mis à jour le 2026-03-24 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme