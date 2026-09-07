Fête de la mare à la Maison de la nature et de la pierre sèche, Maison de la nature et de la pierre sèche, Souleuvre-en-Bocage
mardi 22 septembre 2026 · Maison de la nature et de la pierre sèche · Souleuvre-en-Bocage
Informations pratiques
Fête de la mare à la Maison de la nature et de la pierre sèche Mardi 22 septembre, 10h00 Maison de la nature et de la pierre sèche Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-22T10:00:00+02:00 – 2026-09-22T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-22T10:00:00+02:00 – 2026-09-22T17:00:00+02:00
Journée à destination de tout public sur le thème de la mare. Conférence, ateliers, jeux pour tous et visites pour s’amuser, s’émerveiller à tout âge du monde passionnant des mares.
Maison de la nature et de la pierre sèche Maison de la nature et de la pierre sèche 28 le Hamel Pin SOULEUVRE EN BOCAGE Souleuvre-en-Bocage 14350 Le Bény-Bocage Calvados Normandie
Journée à destination de tout public sur le thème de la mare. Conférence, ateliers, jeux pour tous et visites pour s’amuser, s’émerveiller à tout âge du monde passionnant des mares.
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