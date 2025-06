Fête de la marine de Loire et brocante – Pointe des Halles Decize 5 juillet 2025 08:00

Nièvre

Fête de la marine de Loire et brocante Pointe des Halles Allée Marcel Merle Decize Nièvre

Tarif : – –

Début : 2025-07-05 08:00:00

fin : 2025-07-06 19:00:00

2025-07-05

2025-07-06

Un week-end festif au bord de l’eau !

L’association Les Ligéries célèbre la marine de Loire tout au long du week-end avec un programme riche en animations le samedi, suivi d’une brocante le dimanche.

Samedi Journée festive et animations fluviales

10h Départ du défilé des Gabariers depuis la place de la Mairie, accompagné des chants marins interprétés par les groupes Fis d’Galarne et Haut Val de Loire. Le cortège traversera le centre-ville avec des haltes à la place Saint-Just et à la crêperie Les Halles, pour une arrivée à 11h à la Pointe des Halles, marquant l’inauguration officielle de la fête.

14h à 18h15 Balades de 30 minutes à bord de la toue cabanée La Fière de Loire.

– Sans réservation, rendez-vous directement au stand des mariniers.

– Tarifs Enfants (3-12 ans) 2 € / Adultes 4 €

Dès 9h et toute la journée :

Jeux en bois et jeux de kermesse (2 € la partie)

Tombola (2 € la case) et pesée du jambon (3 €)

Atelier de nœuds marins

Stands artisanaux bijoux, broderie, gravure sur bois, etc.

Dimanche Brocante ouverte à tous

Grande brocante toute la journée.

– Accueil des exposants dès 6h Sans réservation

-Tarif 2 € le mètre

Restauration et buvette sur place tout le week-end. .

Pointe des Halles Allée Marcel Merle

Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 04 02 88 61

