Fête de la mazorca Ferme Duteil-Becker Bourdeilles

Fête du Maïs.
14h: Accueil et présentation de la ferme
14h30: visite de la parcelle de présentation des maïs
16h: du maïs dans l’assiette les ateliers de cuisine !
discussions, échanges, partage, buvette à votre disposition
19h: repas paysan sur place 25€. Réservation obligatoire
21h: Concert
14h: Accueil, présentation de la ferme et de l’association Mazorca Perigord
14h30: visite de la parcelle de présentation des maïs
16h: du maïs dans l’assiette les ateliers de cuisine !
discussions, échanges, partage, buvette à votre disposition avec Dom de #lagoberge
19h: repas paysan réalisé sur place avec produits bio/locaux (25€). Réservation obligatoire
21h: Concert avec Ibrahima KONTE, griot sénégalais qui nous enchantera avec son instrument traditionnel ! .
English : Fête de la mazorca
Corn Festival.
2pm: Welcome and presentation of the farm
2:30 pm: visit to the corn presentation plot
4pm: From corn to plate: cooking workshops!
discussions, exchanges, sharing, refreshments available
7pm: Country-style meal on site 25? Reservations required
9pm: Concert
German : Fête de la mazorca
Fest des Maises.
14 Uhr: Begrüßung und Vorstellung des Bauernhofs
14.30 Uhr: Besichtigung der Parzelle, auf der der Mais präsentiert wird
16 Uhr: Mais auf dem Teller: Kochworkshops!
diskussionen, Austausch, gemeinsames Essen, Erfrischungsstände stehen zu Ihrer Verfügung
19 Uhr: Bauernmahlzeit vor Ort 25? Reservierung erforderlich
21 Uhr: Konzert
Italiano :
Festa del mais.
14.00: accoglienza e presentazione dell’azienda agricola
ore 14.30: visita alla parcella di presentazione del mais
ore 16.00: Il mais nel piatto: laboratori di cucina!
discussioni, condivisione, rinfresco a disposizione
ore 19.00: cena contadina sul posto 25? Prenotazione obbligatoria
ore 21.00: Concerto
Espanol : Fête de la mazorca
Fiesta del maíz.
14.00 h: Bienvenida y presentación de la granja
14.30 h: visita a la parcela de presentación del maíz
16.00 h: El maíz en tu plato: ¡talleres de cocina!
debates, intercambios, puesta en común, refrescos disponibles
19.00 h: Comida campestre in situ 25? Imprescindible reservar
21.00 h: concierto
