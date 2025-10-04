Fête de la mazorca Ferme Duteil-Becker Bourdeilles

Fête de la mazorca Ferme Duteil-Becker Bourdeilles samedi 4 octobre 2025.

Fête de la mazorca

Ferme Duteil-Becker 1 impasse de Medalha Bourdeilles Dordogne

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Fête du Maïs.

14h: Accueil, présentation de la ferme et de l’association Mazorca Perigord

14h30: visite de la parcelle de présentation des maïs

16h: du maïs dans l’assiette les ateliers de cuisine !

discussions, échanges, partage, buvette à votre disposition avec Dom de #lagoberge

19h: repas paysan réalisé sur place avec produits bio/locaux (25€). Réservation obligatoire

21h: Concert avec Ibrahima KONTE, griot sénégalais qui nous enchantera avec son instrument traditionnel ! .

Ferme Duteil-Becker 1 impasse de Medalha Bourdeilles 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 04 89 66

English : Fête de la mazorca

Corn Festival.

2pm: Welcome and presentation of the farm

2:30 pm: visit to the corn presentation plot

4pm: From corn to plate: cooking workshops!

discussions, exchanges, sharing, refreshments available

7pm: Country-style meal on site 25? Reservations required

9pm: Concert

German : Fête de la mazorca

Fest des Maises.

14 Uhr: Begrüßung und Vorstellung des Bauernhofs

14.30 Uhr: Besichtigung der Parzelle, auf der der Mais präsentiert wird

16 Uhr: Mais auf dem Teller: Kochworkshops!

diskussionen, Austausch, gemeinsames Essen, Erfrischungsstände stehen zu Ihrer Verfügung

19 Uhr: Bauernmahlzeit vor Ort 25? Reservierung erforderlich

21 Uhr: Konzert

Italiano :

Festa del mais.

14.00: accoglienza e presentazione dell’azienda agricola

ore 14.30: visita alla parcella di presentazione del mais

ore 16.00: Il mais nel piatto: laboratori di cucina!

discussioni, condivisione, rinfresco a disposizione

ore 19.00: cena contadina sul posto 25? Prenotazione obbligatoria

ore 21.00: Concerto

Espanol : Fête de la mazorca

Fiesta del maíz.

14.00 h: Bienvenida y presentación de la granja

14.30 h: visita a la parcela de presentación del maíz

16.00 h: El maíz en tu plato: ¡talleres de cocina!

debates, intercambios, puesta en común, refrescos disponibles

19.00 h: Comida campestre in situ 25? Imprescindible reservar

21.00 h: concierto

L’événement Fête de la mazorca Bourdeilles a été mis à jour le 2025-09-20 par Val de Dronne