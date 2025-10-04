Fête de la Médiathèque Bibliothèque De Plédéliac Plédéliac

Fête de la Médiathèque Bibliothèque De Plédéliac Plédéliac samedi 4 octobre 2025.

Fête de la Médiathèque Samedi 4 octobre, 10h00 Bibliothèque De Plédéliac Côtes d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

Ateliers créatifs proposés en continu durant la Fête de la Médiathèque

Origami : création de marques-pages en origami, créations solidaires et participatives de grues (oiseaux en papier) pour le lancement des « 1000 grues en bibliothèque »

Marque-Pages à décorer / illustrer

Ecritures de Haïkus (poème courts japonais) : l’Arbre à Haïkus

Bibliothèque De Plédéliac 7 rue du 19 mars 22270 Plédéliac Plédéliac 22270 Côtes d’Armor Bretagne 0296348958 http://Pledeliac.fr https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpledeliac.bibenligne.fr%2F%3Ffbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTAAAR4EuGE97A913xgAfRByMF_cMo9bBM2RppxZ9M6IsSnGdbcEUZA9mpVW1QbSGw_aem_riQsfoaRIGSSyBc-dY-yow&h=AT14XofBp-kd_62FR2aKrjpREpsXT8gfbdXcyCtETRTccbB2VVvjypMCfhbMrBr0OmFGFkeN6s70OrzvUuwKNFyuETPQxjhFlmubhXqpNjXfhPrKDzs5ixp3BQP7dSgpqkSpQRZxz0q808eHpJDW1g;https://www.instagram.com/mediathequedepledeliac/

Ateliers créatifs proposés en continu durant la Fête de la Médiathèque

@mediathequedepledeliac