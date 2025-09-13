Fête de la médiathèque Médiathèque – Étel

Fête de la médiathèque Médiathèque – Étel samedi 13 septembre 2025.

Fête de la médiathèque

Médiathèque – 4 Pl. de la République Étel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 10:00:00

fin : 2025-09-13 13:00:00

Date(s) :

2025-09-13

La médiathèque d’Étel fait sa fête le samedi 13 septembre prochain. Au programme braderie de livres et de jeux de société, jeux géants en bois et un tournoi de Gibao. Le Gibao est un ping-pong lumineux qui se joue à deux.

Vous pouvez venir vous entraînez à la médiathèque aux heures d’ouvertures et si vous êtes tentés, inscrivez vous au tournoi !

Renseignements et inscriptions au 02 97 55 32 30 ou meidatheque@mairie-etel.fr .

Médiathèque – 4 Pl. de la République Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 32 30

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Fête de la médiathèque Étel a été mis à jour le 2025-09-08 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon