Fête de la Médiathèque Le Nautile La Forêt-Fouesnant

Fête de la Médiathèque

Le Nautile 2 Rue des Cerisiers La Forêt-Fouesnant Finistère

Début : 2026-02-08 10:00:00

fin : 2026-02-08 18:00:00

2026-02-08

La médiathèque met en vente à 1 € près de 2000 livres issus de ses collections. Elle invite tous ceux qui souhaiteraient donner une nouvelle vie à leurs livres à venir les vendre à ses côtés. Véritable temps fort de la vie de la médiathèque, cette journée très animée réserve de belles surprises spectacle pour les 0-6 ans et concert de jazz New Orleans le matin, spectacle de marionnettes et théâtre d’objet revisitant les aventures d’Ulysse l’après-midi. Toute la journée, jeux, petite restauration, lecture… .

