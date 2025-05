Fête de la médiathèque – Médiathèque Plouër-sur-Rance, 17 mai 2025 11:00, Plouër-sur-Rance.

Côtes-d’Armor

Fête de la médiathèque Médiathèque 7 Rue de la Poste Plouër-sur-Rance Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 11:00:00

fin : 2025-05-17 19:00:00

Date(s) :

2025-05-17

11h lectures à 2 voix accompagnement musical

À partir de 13h30 atelier créatif empreintes, lettrines et bestiaire médiéval

À partir de 15h30 Waraok musique médiévale déambulation dans les jardins

Présentation des instruments

Initiation danse médiévale avec Brigitte et Kristian Pillet

18h à 19h Concert et bal .

Médiathèque 7 Rue de la Poste

Plouër-sur-Rance 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 80 93 20

