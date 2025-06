Fête de la Mer à Kercabellec Mesquer 20 septembre 2025 10:00

Loire-Atlantique

Fête de la Mer à Kercabellec Port de Kercabellec Mesquer Loire-Atlantique

Fête de la Mer

Port de Kercabellec, de 10h à 23h le samedi et de 11h à 18h le dimanche.

Entrée gratuite.

En mer : une chasse au trésor pour les équipages des bateaux inscrits le samedi. Navigation, baptême et initiation le dimanche.

À terre : village associatif, marché du terroir et d’artisanat maritime, animations, activités, spectacles, animations et concerts…

Bar et restauration sur place. .

Port de Kercabellec

Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 42 59 11 animations@mesquerquimiac.fr

