Fête de la mer de l’Île Grande Port Saint Sauveur Pleumeur-Bodou

Fête de la mer de l’Île Grande

Port Saint Sauveur Ile Grande Pleumeur-Bodou Côtes-d’Armor

Début : 2025-07-20 11:00:00

fin : 2025-07-20 23:00:00

2025-07-20

La traditionnelle fête de la mer de l’Association des

Plaisanciers de Pleumeur-Bodou (ApPB) se déroulera au port de Saint-Sauveur de l’Île-Grande.

Elle débutera à 11 h par une messe en plein air célébrée sur le podium installé face à la mer et à l’île Canton, suivie d’une cérémonie de bénédiction de bateaux présents sur le site. Copieux programme d’animations a été concocté par le président de l’ApPB et ses amis, avec notamment à 12 h 30, le repas du pêcheur suivi de représentations de divers groupes Koroll Digoroll de Guimaëc avec leurs musiciens et danseurs en tenues folkloriques, « Celtic Breizh » et les locaux du groupe Sous le vent des Iles .

En soirée, dans la foulée du repas du pêcheur servi à 19 h, les musiciens du groupe Kalffa , originaire de Sens se sont promis d’enflammer une nouvelle fois le public de Saint-Sauveur.

Promenades en mer gratuites à partir de 14 h et présence d’une équipe de bénévoles de la SNSM (avec démonstration d’interventions).

Plusieurs stands d’artisanats locaux et stands de restauration buvette, crêpes, far breton… .

Port Saint Sauveur Ile Grande Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne

