FÊTE DE LA MER & DES PÊCHEURS ET FEU D’ARTIFICE Canet-en-Roussillon

FÊTE DE LA MER & DES PÊCHEURS ET FEU D’ARTIFICE

Plage de la jetée Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Début : Lundi 2025-08-14 10:00:00

fin : 2025-08-15 15:00:00

2025-08-14 2025-08-15

Un rendez-vous incontournable entre tradition et convivialité !

Plongez au cœur de l’ambiance maritime avec la Fête de la Mer & des Pêcheurs, un événement emblématique qui rend hommage aux gens de la mer et célèbre les richesses du littoral catalan.

Que vous soyez en famille, entre amis ou simplement curieux, venez célébrer ensemble cette tradition ancrée dans notre patrimoine.

Plage de la jetée Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie

English :

A not-to-be-missed rendezvous of tradition and conviviality!

Immerse yourself in the maritime atmosphere of the Fête de la Mer & des Pêcheurs, an emblematic event that pays tribute to the people of the sea and celebrates the riches of the Catalan coastline.

Whether you’re with family, friends or just curious, come and join us in celebrating a tradition that’s deeply rooted in our heritage.

German :

Ein unumgänglicher Termin zwischen Tradition und Geselligkeit!

Tauchen Sie mit dem Fête de la Mer & des Pêcheurs (Fest des Meeres und der Fischer), einem symbolträchtigen Ereignis, das die Seeleute ehrt und den Reichtum der katalanischen Küste feiert, in die maritime Atmosphäre ein.

Ob Sie mit Ihrer Familie, Ihren Freunden oder einfach nur neugierig sind, feiern Sie gemeinsam diese Tradition, die in unserem Kulturerbe verankert ist.

Italiano :

Un evento imperdibile che unisce tradizione e convivialità!

Immergetevi nell’atmosfera marittima della Fête de la Mer & des Pêcheurs, un evento emblematico che rende omaggio alla gente di mare e celebra le ricchezze della costa catalana.

Che siate in famiglia, con amici o semplicemente curiosi, venite a partecipare alla celebrazione di una tradizione profondamente radicata nel nostro patrimonio.

Espanol :

Una cita ineludible que combina tradición y convivencia

Sumérjase en el ambiente marinero de la Fête de la Mer & des Pêcheurs, un acontecimiento emblemático que rinde homenaje a la gente del mar y celebra las riquezas del litoral catalán.

En familia, entre amigos o por curiosidad, únase a la celebración de una tradición profundamente arraigada en nuestro patrimonio.

