Fête de la mer Erquy
Fête de la mer Erquy dimanche 9 août 2026.
Fête de la mer
Rue du Port Erquy Côtes-d’Armor
Retour de la fête de la mer sur le port d’Erquy concerts, buvettes et restaurations, balades en mer sur des vieux gréements.
