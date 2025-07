FÊTE DE LA MER ET DE LA PLAGE 2025 Villeneuve-lès-Maguelone

FÊTE DE LA MER ET DE LA PLAGE 2025 Villeneuve-lès-Maguelone vendredi 1 août 2025.

FÊTE DE LA MER ET DE LA PLAGE 2025

Villeneuve-lès-Maguelone Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-01

fin : 2025-08-02

Date(s) :

2025-08-01

Fête de la mer et de la plage Villeneuve-lès-Maguelone

Rendez-vous les 1er et 2 août pour deux jours d’animations sur la plage du Pilou, organisés avec le Comité des Fêtes, Plage Maguelone et le Service des Sports de Montpellier.

Fête de la mer et de la plage Villeneuve-lès-Maguelone

Rendez-vous les 1er et 2 août pour deux jours d’animations sur la plage du Pilou, organisés avec le Comité des Fêtes, Plage Maguelone et le Service des Sports de Montpellier.

Au programme

Activités nautiques gratuites samedi, initiations au paddle et canoë (9h-12h) et prêt de matériel nautique (14h-18h).

Concours de pêche surfcasting samedi 6h-11h, suivi de la remise des prix et d’une brasucade conviviale.

Animations festives soirées Ibizargues avec les DJ TOTOFF et TCHINO, musique participative des Mobil’hommes et concours de châteaux de sable (15h-17h30).

Feu d’artifice sur la mer samedi à 22h30.

Restauration grillades, frites et boissons chaque soir.

Cérémonie en hommage aux démineurs samedi 2 août à 11h, stèle des Démineurs.

Deux jours de détente, sport, musique et convivialité pour célébrer la mer et le littoral. .

Villeneuve-lès-Maguelone 34750 Hérault Occitanie

English :

Fête de la mer et de la plage ? Villeneuve-lès-Maguelone

Join us on August 1 and 2 for two days of entertainment on the Pilou beach, organized by the Comité des Fêtes, Plage Maguelone and the Montpellier Sports Department.

German :

Fest des Meeres und des Strandes ? Villeneuve-lès-Maguelone

Treffen Sie sich am 1. und 2. August zu zwei Tagen voller Unterhaltung am Strand von Pilou, organisiert mit dem Comité des Fêtes, Plage Maguelone und dem Sportamt von Montpellier.

Italiano :

Festa del mare e della spiaggia? Villeneuve-lès-Maguelone

Unitevi a noi l’1 e il 2 agosto per due giorni di divertimento sulla spiaggia del Pilou, organizzati dal Comité des Fêtes, dalla Plage Maguelone e dal Dipartimento dello Sport di Montpellier.

Espanol :

Fiesta del mar y de la playa ? Villeneuve-lès-Maguelone

Acompáñenos los días 1 y 2 de agosto en dos jornadas de animación en la playa de Pilou, organizadas por el Comité des Fêtes, Plage Maguelone y el Departamento de Deportes de Montpellier.

L’événement FÊTE DE LA MER ET DE LA PLAGE 2025 Villeneuve-lès-Maguelone a été mis à jour le 2025-07-22 par 34 OT MONTPELLIER