Fête de la mer et de la Saint Pierre – En centre-ville Martigues 27 juin 2025 07:00

Bouches-du-Rhône

Fête de la mer et de la Saint Pierre Du vendredi 27 au dimanche 29 juin 2025.

Voir les horaires dans le programme. En centre-ville Divers lieux, voir programme Martigues Bouches-du-Rhône

La Fête de la mer et de la St-Pierre est un événement incontournable à Martigues, ville de pêcheurs. Sardinades vendredi et samedi, rames traditionnelles, jeux d’antan, messe des pêcheurs et procession le samedi. Puis Joute Provençale le dimanche.Familles

Vendredi 27 juin de 20h à 23h30 Sardinades avec les cafetiers de la place de la Libération (quartier de l’île).



Samedi 28 juin.

– 11h30 à 14h30 Sardinades place de la Libération.

– 15h30 Challenge inter-entreprises de rames traditionnelles sur le parvis de l’Hôtel de Ville. Les entreprises, associations et groupes d’amis relèveront le défi de ce challenge maritime. Organisé par les Rameurs Vénitiens de Martigues.

– De 17h Jeux d’Antan avec les jouteurs de la Jeune Lance Martégale sur le canal St Sébastien (quartier de L’île) mât de cocagne, course en sacs, lâcher de canards….

– 18h Messe des pêcheurs à l’église Sainte-Marie Madeleine, dans le quartier de l’île.

– 19h Procession du Saint-Pierre.

S’ensuit alors un défilé dans les rues de Martigues pour rendre hommage au Saint Patron au départ de l’église de La Madeleine. Une bénédiction entre les deux ponts bleus, face au soleil couchant qui rendra le spectacle encore plus magique. Saint-Pierre est la figure incontournable de la Provence et de Martigues, le symbole ancestral d’une fête de la mer.

– 20h Dévoilement de la plaque en l’honneur de Serge Vianello.

– 20h à 23h30 Sardinades place de la Libération avec un groupe musical.



Dimanche 29 juin dès 9h, quai d’honneur de l’hôtel de ville Joute Provençale, grand tournoi de la Saint-Pierre 2e manche du championnat de Provence.

Le tournoi débutera avec les catégories Benjamins à 9h, les Minimes, les Cadets, les Féminines. Après une pause repas et rafraîchissement , reprise prévue à 14h avec les Juniors puis les Séniors. Le tournoi se clôturera par la remise des coupes. .

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10 info@martigues-tourisme.com

English :

The Fête de la mer et de la St-Pierre is a not-to-be-missed event in the fishing town of Martigues. Sardinades on Friday and Saturday, traditional oars, old-fashioned games, fishermen’s mass and procession on Saturday. Then Provençal jousting on Sunday.

German :

Das Fest des Meeres und des Petersdoms ist ein unumgängliches Ereignis in der Fischerstadt Martigues. Sardinaden am Freitag und Samstag, traditionelles Rudern, Spiele aus alten Zeiten, Fischermesse und Prozession am Samstag. Anschließend Joute Provençale am Sonntag.

Italiano :

La Fête de la mer et de la St-Pierre è un evento imperdibile nella città di pescatori di Martigues. Sardinades il venerdì e il sabato, remi tradizionali, giochi d’altri tempi, messa dei pescatori e processione il sabato. Poi la giostra provenzale la domenica.

Espanol :

La Fête de la mer et de la St-Pierre es una cita ineludible en la ciudad pesquera de Martigues. Sardinadas el viernes y el sábado, remos tradicionales, juegos de antaño, misa de pescadores y procesión el sábado. Y el domingo, justas provenzales.

