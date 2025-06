FÊTE DE LA MER GRAU D’AGDE – Agde 21 juin 2025 07:00

Hérault

FÊTE DE LA MER GRAU D’AGDE 2 Rue de l’Église et rue du Grau d’Agde Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Fête traditionnelle à la mémoire des marins disparus.

Fête traditionnelle à la mémoire des marins disparus.

Messe en l’Eglise du Sacré-Coeur à 18h, suivie du défilé dans les rues du Grau d’Agde, puis jet de gerbe au pied du phare.

#FETEDELAMER .

2 Rue de l’Église et rue du Grau d’Agde

Agde 34300 Hérault Occitanie

English : FÊTE DE LA MER GRAU D’AGDE

A traditional celebration in memory of sailors who have passed away.

German : FEIERT DAS MEER GRAU D’AGDE

Traditionelles Fest zum Gedenken an verstorbene Seeleute.

Italiano :

Una celebrazione tradizionale in memoria dei marinai che hanno perso la vita.

Espanol :

Una celebración tradicional en memoria de los marineros que han perdido la vida.

L’événement FÊTE DE LA MER GRAU D’AGDE Agde a été mis à jour le 2025-06-12 par 34 OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE