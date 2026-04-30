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Fête de la Mer Hendaye

Fête de la Mer Hendaye samedi 18 juillet 2026.

Adresse : Port de la Floride

Ville : 64700 Hendaye

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Tarif :

Hendaye

Fête de la Mer

Port de la Floride Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Animations musicales avec Kantu, Alaiak et Dj Antton.
Activités nautiques.
Jeux pour enfants.
Repas par les associations C.M.H.T. et Urpean.   .

Port de la Floride Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 63 42 

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English : Fête de la Mer

L’événement Fête de la Mer Hendaye a été mis à jour le 2026-04-30 par Hendaye Tourisme & Commerce

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