Fête de la Mer Hendaye

Fête de la Mer
Port de la Floride Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Animations musicales.
Activités nautiques.
Jeux pour enfants.
Repas par les associations C.M.H.T. et Urpean. .
Port de la Floride Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 63 42
