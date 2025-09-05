Fête de la Mer Hendaye

Fête de la Mer Hendaye samedi 18 juillet 2026.

Fête de la Mer

Port de la Floride Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

2026-07-18

Animations musicales.

Activités nautiques.

Jeux pour enfants.

Repas par les associations C.M.H.T. et Urpean. .

Port de la Floride Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 63 42

