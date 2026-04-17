Fête de la mer Marché terroir animé Quiberville
Fête de la mer Marché terroir animé Quiberville samedi 25 juillet 2026.
Quiberville
Fête de la mer Marché terroir animé
Plage, Rue du front de mer Quiberville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 16:00:00
fin : 2026-07-25 23:00:00
Date(s) :
2026-07-25
A l’occasion de la Fête de la Mer, est organisé un marché animé sur le front de mer!
Profitez d’un marché terroir avec nos producteurs locaux, animé par une fanfare, par des déambulations et des cracheurs de feu. Au coucher du soleil profitez d’un joli spectacle sur l’eau avec le feu d’artifice organisé par la commune de Quiberville !
Au programme
> Marché Terroir
> Fanfare Molokoye
> Déambulations Circassiennes
> Cracheurs de Feu
> Feu d’artifice offert par la Commune de Quiberville
Restauration sur place !
Et rendez-vous le dimanche 26 juillet pour la traditionnelle fête de la mer ! .
Plage, Rue du front de mer Quiberville 76860 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 08 32 tourisme-auffay@terroirdecaux.net
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English : Fête de la mer Marché terroir animé
L’événement Fête de la mer Marché terroir animé Quiberville a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Terroir de Caux
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