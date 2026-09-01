Informations pratiques

Mers-sur-Indre

Fête de la mer

Parling de la salle des fêtes Mers-sur-Indre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 17:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Le Comité des Fêtes vous présente la 6ème édition de Fête de La Mer à Mers.

Venez nombreux profiter d’une grande soirée conviviale et festive !

– Concert

– Soirée DJ

– Marché de producteurs

– Forains et manèges

Une soirée placée sous le signe de la musique, de la gastronomie, des produits locaux et de la fête !

En famille ou entre amis, venez profiter du marché de producteurs, des animations foraines, d’un bon repas et d’une soirée musicale avec concert et DJ !

Venez nombreux partager cette belle Fête de la Mer ! .

Parling de la salle des fêtes Mers-sur-Indre 36230 Indre Centre-Val de Loire +33 7 82 36 06 87 cdfdemerssurindre36@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Festival Committee presents the 6th edition of the Fête de La Mer in Mers.

L’événement Fête de la mer Mers-sur-Indre a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Pays de George Sand