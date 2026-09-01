Fête de la mer Mers-sur-Indre
samedi 19 septembre 2026 · Mers-sur-Indre
Informations pratiques
Mers-sur-Indre
Fête de la mer
Parling de la salle des fêtes Mers-sur-Indre Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 17:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Le Comité des Fêtes vous présente la 6ème édition de Fête de La Mer à Mers.
Venez nombreux profiter d’une grande soirée conviviale et festive !
– Concert
– Soirée DJ
– Marché de producteurs
– Forains et manèges
Une soirée placée sous le signe de la musique, de la gastronomie, des produits locaux et de la fête !
En famille ou entre amis, venez profiter du marché de producteurs, des animations foraines, d’un bon repas et d’une soirée musicale avec concert et DJ !
Venez nombreux partager cette belle Fête de la Mer ! .
Parling de la salle des fêtes Mers-sur-Indre 36230 Indre Centre-Val de Loire +33 7 82 36 06 87 cdfdemerssurindre36@gmail.com
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English :
The Festival Committee presents the 6th edition of the Fête de La Mer in Mers.
L’événement Fête de la mer Mers-sur-Indre a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Pays de George Sand