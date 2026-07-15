Fête de la mer Route du Cap Horn Plouézec

Informations pratiques

Plouézec

Fête de la mer

Route du Cap Horn Cale de Port Lazo Plouézec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 12:00:00

fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Animation musicale par Les Vénus du matelot . Promenade en mer. Démonstration chiens de sauvetage. Jeux et activités diverses sur place. .

Route du Cap Horn Cale de Port Lazo Plouézec 22470 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 78 77 38 48

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English :

L’événement Fête de la mer Plouézec a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol