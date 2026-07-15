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AGENDA · Plouézec

Fête de la mer Route du Cap Horn Plouézec

dimanche 9 août 2026 · Route du Cap Horn · Plouézec

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
12:00:00
Lieu
Route du Cap Horn
Adresse
Cale de Port Lazo
Ville
22470 Plouézec
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Plouézec

Fête de la mer

Route du Cap Horn Cale de Port Lazo Plouézec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 12:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :
2026-08-09

Animation musicale par Les Vénus du matelot . Promenade en mer. Démonstration chiens de sauvetage. Jeux et activités diverses sur place.   .

Route du Cap Horn Cale de Port Lazo Plouézec 22470 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 78 77 38 48 

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English :

L’événement Fête de la mer Plouézec a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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