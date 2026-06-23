Fête de la mer Pinède Saint-Asile Saint-Mandrier-sur-Mer

Saint-Mandrier-sur-Mer

Fête de la mer

Pinède Saint-Asile Pin Rolland Saint-Mandrier-sur-Mer Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 19:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Moment idéal pour découvrir et déguster les produits de notre belle Méditerranée. Composez votre menu auprès des différents producteurs présents sur le parking. Ambiance musicale.

.

Pinède Saint-Asile Pin Rolland Saint-Mandrier-sur-Mer 83430 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 33 43 31 71 lamandreane@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la mer

An ideal opportunity to discover and taste the products of our beautiful Mediterranean. Choose your menu from the various producers in the parking lot. Musical atmosphere.

L’événement Fête de la mer Saint-Mandrier-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Provence Méditerranée