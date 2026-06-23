Fête de la mer Pinède Saint-Asile Saint-Mandrier-sur-Mer
Fête de la mer Pinède Saint-Asile Saint-Mandrier-sur-Mer samedi 11 juillet 2026.
Saint-Mandrier-sur-Mer
Fête de la mer
Pinède Saint-Asile Pin Rolland Saint-Mandrier-sur-Mer Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Moment idéal pour découvrir et déguster les produits de notre belle Méditerranée. Composez votre menu auprès des différents producteurs présents sur le parking. Ambiance musicale.
.
Pinède Saint-Asile Pin Rolland Saint-Mandrier-sur-Mer 83430 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 33 43 31 71 lamandreane@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de la mer
An ideal opportunity to discover and taste the products of our beautiful Mediterranean. Choose your menu from the various producers in the parking lot. Musical atmosphere.
L’événement Fête de la mer Saint-Mandrier-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Provence Méditerranée