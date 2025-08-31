Fête de la mer Quartier de Bel Air Salon-de-Provence

Fête de la mer Quartier de Bel Air Salon-de-Provence dimanche 31 août 2025.

Fête de la mer

Dimanche 31 août 2025 à partir de 11h. Quartier de Bel Air Hippodrome de la Crau Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

GRANDE FÊTE DE LA MER RETOUR SUR LES PISTES !

Dimanche 31 août dès 11h

Hippodrome de Salon-de-Provence



L’hippodrome rouvre ses portes pour une journée festive placée sous le signe du spectacle et du trot !

AU PROGRAMME



Animations pour les enfants et les grands

Musique et danses tahitiennes

Plusieurs spectacles captivants

8 courses de trot pour vibrer au rythme des sabots



Pour vos papilles

Buvette, snack et restaurant panoramique ouverts en continu pour vivre la

course au plus près

Paella géante pour partager un moment gourmand et convivial



Une journée parfaite pour les familles, les passionnés et tous ceux qui aiment l’ambiance unique des courses !



Ne manquez pas le départ… on vous attend sur la ligne d’arrivée ! .

Quartier de Bel Air Hippodrome de la Crau Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 42 30 22

English :

GRAND FÊTE DE LA MER? BACK ON TRACK!

Sunday August 31 ? from 11am

Salon-de-Provence racecourse



The racecourse reopens for a festive day of entertainment and trotting!

German :

GROSSES FEST DES MEERES? ZURÜCK AUF DIE PISTE!

Sonntag, 31. August ? ab 11 Uhr

Pferderennbahn von Salon-de-Provence



Die Rennbahn öffnet wieder ihre Tore für einen festlichen Tag im Zeichen des Spektakels und des Trabrennsports!

Italiano :

LA GRANDE FESTA DEL MARE? DI NUOVO IN PISTA!

Domenica 31 agosto, dalle 11.00

Ippodromo di Salon-de-Provence



L’ippodromo riapre i cancelli per una giornata di festa all’insegna del divertimento e del trotto!

Espanol :

¿LA GRAN FIESTA DEL MAR? ¡DE NUEVO EN MARCHA!

Domingo 31 de agosto ? a partir de las 11h

Hipódromo de Salon-de-Provence



El hipódromo vuelve a abrir sus puertas para una jornada festiva de animación y trote

