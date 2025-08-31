Fête de la mer Quartier de Bel Air Salon-de-Provence
Fête de la mer Quartier de Bel Air Salon-de-Provence dimanche 31 août 2025.
Fête de la mer
Dimanche 31 août 2025 à partir de 11h. Quartier de Bel Air Hippodrome de la Crau Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône
GRANDE FÊTE DE LA MER RETOUR SUR LES PISTES !
Dimanche 31 août dès 11h
Hippodrome de Salon-de-Provence
L’hippodrome rouvre ses portes pour une journée festive placée sous le signe du spectacle et du trot !
AU PROGRAMME
Animations pour les enfants et les grands
Musique et danses tahitiennes
Plusieurs spectacles captivants
8 courses de trot pour vibrer au rythme des sabots
Pour vos papilles
Buvette, snack et restaurant panoramique ouverts en continu pour vivre la
course au plus près
Paella géante pour partager un moment gourmand et convivial
Une journée parfaite pour les familles, les passionnés et tous ceux qui aiment l’ambiance unique des courses !
Ne manquez pas le départ… on vous attend sur la ligne d’arrivée ! .
Quartier de Bel Air Hippodrome de la Crau Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 42 30 22
English :
GRAND FÊTE DE LA MER? BACK ON TRACK!
Sunday August 31 ? from 11am
Salon-de-Provence racecourse
The racecourse reopens for a festive day of entertainment and trotting!
German :
GROSSES FEST DES MEERES? ZURÜCK AUF DIE PISTE!
Sonntag, 31. August ? ab 11 Uhr
Pferderennbahn von Salon-de-Provence
Die Rennbahn öffnet wieder ihre Tore für einen festlichen Tag im Zeichen des Spektakels und des Trabrennsports!
Italiano :
LA GRANDE FESTA DEL MARE? DI NUOVO IN PISTA!
Domenica 31 agosto, dalle 11.00
Ippodromo di Salon-de-Provence
L’ippodromo riapre i cancelli per una giornata di festa all’insegna del divertimento e del trotto!
Espanol :
¿LA GRAN FIESTA DEL MAR? ¡DE NUEVO EN MARCHA!
Domingo 31 de agosto ? a partir de las 11h
Hipódromo de Salon-de-Provence
El hipódromo vuelve a abrir sus puertas para una jornada festiva de animación y trote
