Fête de la Mer Veulettes-sur-Mer
Fête de la Mer Veulettes-sur-Mer dimanche 9 août 2026.
Veulettes-sur-Mer
Fête de la Mer
Digue Jean Corruble Veulettes-sur-Mer Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
10h30 Messe suivie de la bénédiction de la mer
15h30 Concours de peinture sur galets (enfants) .
Digue Jean Corruble Veulettes-sur-Mer 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 58 49
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English : Fête de la Mer
L’événement Fête de la Mer Veulettes-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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