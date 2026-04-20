Veulettes-sur-Mer

Fête de la Mer

Digue Jean Corruble Veulettes-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

10h30 Messe suivie de la bénédiction de la mer

15h30 Concours de peinture sur galets (enfants) .

Digue Jean Corruble Veulettes-sur-Mer 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 58 49

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English : Fête de la Mer

L’événement Fête de la Mer Veulettes-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre