Fête de la MIAM – Centre Social et Familial Bordeaux Nord Bordeaux, 24 mai 2025 13:00, Bordeaux.

Fête de la MIAM Samedi 24 mai, 15h00 Centre Social et Familial Bordeaux Nord Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-05-24T15:00:00+02:00 – 2025-05-24T22:30:00+02:00

Fin : 2025-05-24T15:00:00+02:00 – 2025-05-24T22:30:00+02:00

Fête de la MIAM 2025 – Samedi 24 mai 2025 – Quand l’alimentation devient culture et partage !

Une fête de l’alimentation durable, de la convivialité et de la culture culinaire.

Le Centre Social et Familial Bordeaux Nord est fier de vous inviter à une journée exceptionnelle dédiée à l’alimentation sous toutes ses formes ! À travers la Maison Interculturelle de l’Alimentation et des Mangeurs (MIAM), nous valorisons tout au long de l’année les pratiques alimentaires durables, le partage des savoirs culinaires et la solidarité alimentaire.

Cette année, nous organisons un grand événement festif et convivial pour mettre en lumière tout ce qui a été construit avec les habitants et les partenaires. Une journée pour découvrir, goûter, apprendre, jouer et célébrer ensemble autour de l’alimentation et du vivre-ensemble.

Que vous soyez passionné de cuisine et de bons produits, curieux des enjeux alimentaires d’aujourd’hui et de demain, ou simplement en quête d’un moment chaleureux et gourmand, cette fête est pour vous !

Date : Samedi 24 mai 2025

Lieu : Rue Joséphine

⏳ Horaires : De 15h à 22h30

________________________________________

Programme de la journée :

️ De 15h00 à 18h30 – Un après-midi de découvertes et d’échanges

Marché de producteurs locaux – Venez rencontrer des producteurs engagés qui partageront leur savoir-faire et vous proposeront leurs produits de qualité.

Présentation des initiatives du quartier – Trois partenaires engagés sur les questions alimentaires et écologiques tiendront des stands pour sensibiliser et échanger autour de leurs actions. (Sécurité sociale de l’Alimentation, Groupement d’achat de la MIAM, Mairie de Bordeaux – Résilience Alimentaire)

Espace ludique – Jeux de société et animations pour petits et grands autour des thèmes de l’alimentation durable et de l’écoresponsabilité.

Ferme Pédagogique de Bordeaux Lac – Découverte d’animaux de la ferme et sensibilisation à la biodiversité.

De 16h00 à 17h30 – Concours de cuisine

Un défi gourmand où les participants rivaliseront de créativité pour préparer le meilleur dessert ! Un jury composé d’habitants et de professionnels désignera les gagnants.

De 17h30 à 18h30 – Conseil Alimentaire de Quartier

La mairie de Bordeaux proposera un Conseil Alimentaire citoyen du quartier qui se déroulera rue Joséphine : temps d’échanges pour construire un projet de quartier, aller vers une alimentation locale et de qualité pour tous

De 19h00 à 20h00 – Spectacle de théâtre « Acclim’à table »

La Compagnie du SI nous plonge dans une pièce engagée et percutante sur les enjeux de la justice alimentaire. Un spectacle qui interroge, fait réfléchir et ouvre le débat sur nos pratiques de consommation.

De 15h00 à 22h30 – Guinguette locale et festive

Tout au long de l’événement, une buvette et une offre de petite restauration seront proposées par la MIAM. Un espace idéal pour se retrouver, déguster des saveurs locales et échanger dans une ambiance conviviale.

A partir de 20h00 – Soirée festive : musique et repas dans la rue !

Place à la fête avec repas et musique pour clore cette belle journée sur une note joyeuse et festive. Venez vibrer et célébrer avec nous dans la rue !

Apéro Citoyen réalisé par la MIAM et offert par la ville de Bordeaux

Les repas de la guinguette sont à réserver au Centre Social, vous pouvez aussi apporter votre pique-nique pour diner dans la rue sur les tables installées à cet effet !

________________________________________

Pourquoi cet événement ?

Mettre en lumière les actions de la MIAM et les initiatives locales autour d’une alimentation durable et accessible à tous.

Sensibiliser et informer sur les enjeux alimentaires à travers des rencontres et des animations participatives.

️ Favoriser la convivialité et le partage en créant un espace de rencontre autour du plaisir de bien manger.

Allier culture et alimentation pour aborder autrement les enjeux de société.

Nous vous attendons nombreux pour cette journée gourmande, engagée et festive ! Venez avec votre curiosité, votre appétit et votre envie de partager un moment unique en plein cœur du quartier !

________________________________________

Contact : DUPORT CLEMENT – duport@csbn.org – 07 49 63 90 20

Centre Social et Familial Bordeaux Nord 58 rue joséphine, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « duport@csbn.org »}] [{« link »: « mailto:duport@csbn.org »}]

Quand l’alimentation devient culture et partage! Nous organisons un grand événement festif et convivial pour mettre en lumière tout ce qui a été construit avec les habitants et les partenaires alimentation solidarité social local partage fête repas

Centre Social et Familial Bordeaux Nord