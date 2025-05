FETE DE LA MJC – MJC Bagnères-de-Luchon, 21 juin 2025 15:00, Bagnères-de-Luchon.

Haute-Garonne

FETE DE LA MJC MJC Espace Nelson Mandela Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 15:00:00

fin : 2025-06-21 22:00:00

Date(s) :

2025-06-21

Venez clôturer l’année scolaire et découvrir toutes les activités de la MJC

Démonstrations des clubs d’activités musique, danse, concert, gym… suivi d’un moment convivila et musical autour de la halle gourmande.

Pour tout public adultes et enfants. .

MJC Espace Nelson Mandela

Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 25 44 mjcluchon@gmail.com

English :

Come close the school year and discover all the MJC’s activities

German :

Kommen Sie, um das Schuljahr abzuschließen und alle Aktivitäten des MJC zu entdecken

Italiano :

Venite a chiudere l’anno scolastico e a scoprire tutte le attività del MJC

Espanol :

Ven a clausurar el curso escolar y descubre todas las actividades del MJC

L’événement FETE DE LA MJC Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2025-05-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE