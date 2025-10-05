Fête de la Mobilité Douce Compiègne

Fête de la Mobilité Douce Compiègne dimanche 5 octobre 2025.

Fête de la Mobilité Douce

Place de l’Hôtel de Ville Compiègne Oise

Des animations tout au long de la journée et des lots à gagner (participation à un quiz).

A gagner : 1 vélo classique, 1 abonnement d’un an à Vélotic et 1 abonnement de 6 mois à Vélotic

Lieu et heure du tirage : parvis de l’Hôtel de Ville à 16h.

Les animations :

– Un espace dédié à la pratique du roller avec des démonstrations et de l’initiation du Roller club de Compiègne

– Un stand dédié à la marche et la randonnée avec l’Association de Tourisme Pédestre de Compiègne (ATPC). Randonnée 10km : 14h Randonnée 5km : 14h

– Un stand autour des bienfaits du vélo, animé par l’association des usagers de la bicyclette Vélooise. L’association propose avec Les Bleuets une balade à vélo groupée autour de Compiègne. Départ 10km : 14h

– Vélo-Ecole avec des démonstrations d’apprentissages du vélo sur un périmètre dédié par Ecomobiz, partenaire de Vélooise.

– Balade à vélo à propos de la qualité de l’air sur Compiègne mené par l’observatoire Atmo Hauts-de-France et le Pôle Développement Durable de l’ARC. Heure : 14h

– Des ateliers de réparations de vélos :

Autoréparation avec Compiègne en Transition

Réparations et ventes d’outils de vélos (casques, éclairages, ..) avec Itibike

– Animation autour des règles de circulation des trottinettes électriques et de la Sécurité Routière avec Ma Vie à Vélo

– Exposition de vélos par le Relais du Cycliste présentation des produits du magasin

– Présentation et démonstration de vélos fauteuils et de vélos PMR par l’association APF France Handicap

– Animations autour de la trottinette électrique avec des jeux et quiz par le Centre Ressource Lecture

– Un stand animé par la Police Municipale sur les règles de circulation à vélo et en trottinette

– Des quiz animés par l’association de vélo de l’UTC Véloc

– Un stand CILQ (Comités d’Intérêts Locaux de Quartiers) présentation de leurs propositions

– Compiègne en Transition propose également de tester un vélo Smoothies

– Animation autour du bien-être et la mobilité avec le Centre Hospitalier Intercommunal Compiègne Noyon

– Présentation du service de location de vélo, VéloTIC

– La possibilité de marquage vélo avec un bicycode au stand VéloTIC

– Présentation du Plan Vélo de l’ARC

– Présence de 3 Food Truck Rue St-Corneille à proximité direct des stands. .

Place de l’Hôtel de Ville Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 01 00 tourisme@agglo-compiegne.fr

