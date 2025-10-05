Fête de la Mobilité Douce Compiègne
Fête de la Mobilité Douce Compiègne dimanche 5 octobre 2025.
Fête de la Mobilité Douce
Place de l’Hôtel de Ville Compiègne Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-05 11:00:00
fin : 2025-10-05 16:30:00
Date(s) :
2025-10-05
Des animations tout au long de la journée et des lots à gagner (participation à un quiz).
A gagner : 1 vélo classique, 1 abonnement d’un an à Vélotic et 1 abonnement de 6 mois à Vélotic
Lieu et heure du tirage : parvis de l’Hôtel de Ville à 16h.
Les animations :
– Un espace dédié à la pratique du roller avec des démonstrations et de l’initiation du Roller club de Compiègne
– Un stand dédié à la marche et la randonnée avec l’Association de Tourisme Pédestre de Compiègne (ATPC). Randonnée 10km : 14h Randonnée 5km : 14h
– Un stand autour des bienfaits du vélo, animé par l’association des usagers de la bicyclette Vélooise. L’association propose avec Les Bleuets une balade à vélo groupée autour de Compiègne. Départ 10km : 14h
– Vélo-Ecole avec des démonstrations d’apprentissages du vélo sur un périmètre dédié par Ecomobiz, partenaire de Vélooise.
– Balade à vélo à propos de la qualité de l’air sur Compiègne mené par l’observatoire Atmo Hauts-de-France et le Pôle Développement Durable de l’ARC. Heure : 14h
– Des ateliers de réparations de vélos :
Autoréparation avec Compiègne en Transition
Réparations et ventes d’outils de vélos (casques, éclairages, ..) avec Itibike
– Animation autour des règles de circulation des trottinettes électriques et de la Sécurité Routière avec Ma Vie à Vélo
– Exposition de vélos par le Relais du Cycliste présentation des produits du magasin
– Présentation et démonstration de vélos fauteuils et de vélos PMR par l’association APF France Handicap
– Animations autour de la trottinette électrique avec des jeux et quiz par le Centre Ressource Lecture
– Un stand animé par la Police Municipale sur les règles de circulation à vélo et en trottinette
– Des quiz animés par l’association de vélo de l’UTC Véloc
– Un stand CILQ (Comités d’Intérêts Locaux de Quartiers) présentation de leurs propositions
– Compiègne en Transition propose également de tester un vélo Smoothies
– Animation autour du bien-être et la mobilité avec le Centre Hospitalier Intercommunal Compiègne Noyon
– Présentation du service de location de vélo, VéloTIC
– La possibilité de marquage vélo avec un bicycode au stand VéloTIC
– Présentation du Plan Vélo de l’ARC
– Présence de 3 Food Truck Rue St-Corneille à proximité direct des stands. .
Place de l’Hôtel de Ville Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 01 00 tourisme@agglo-compiegne.fr
