Fête de la Mobylette- 3e édition Argentat-sur-Dordogne

Place Joseph-Faure Argentat-sur-Dordogne Corrèze

Début : 2025-07-19 12:00:00

2025-07-19

Les Pétarous d’Argentat organisent un rassemblement et et une exposition de mobylettes une journée festive avec restauration sur place, tombola avec une mobylette à gagner (carte grise + contrôle technique), baptêmes et location de mobylettes, jeux gonflables gratuits pour les enfants, animations musicales (bandas Les Copains d’accord) et soirée bal disco gratuite. .

Place Joseph-Faure Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 18 00 80

