Fête de la mobylette Jaulnay
Fête de la mobylette Jaulnay samedi 2 mai 2026.
Fête de la mobylette
Jaulnay Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-02
Exposition de cyclomoteurs, bourse d’échange, concert, tombola…
Restauration sur place
10e édition de cet événement organisé par Les Cyclomobeurs !
Exposition de deux-roues anciens, bourse d’échange vélos, cyclos et motos.
Concert de l’Agence du Ska.
Balade mob le dimanche à 10h . Concours de lenteur.
Tombola avec un Solex à gagner !
Buvette et restauration sur place. .
Jaulnay 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 46 79 31 73
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Moped exhibition, swap meet, concert, tombola?
Catering on site
L’événement Fête de la mobylette Jaulnay a été mis à jour le 2026-02-18 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme