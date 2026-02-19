Fête de la mobylette

Jaulnay Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-02

Exposition de cyclomoteurs, bourse d’échange, concert, tombola…

Restauration sur place

10e édition de cet événement organisé par Les Cyclomobeurs !

Exposition de deux-roues anciens, bourse d’échange vélos, cyclos et motos.

Concert de l’Agence du Ska.

Balade mob le dimanche à 10h . Concours de lenteur.

Tombola avec un Solex à gagner !

Buvette et restauration sur place. .

Jaulnay 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 46 79 31 73

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Moped exhibition, swap meet, concert, tombola?

Catering on site

L’événement Fête de la mobylette Jaulnay a été mis à jour le 2026-02-18 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme