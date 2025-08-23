Fête de la Moisson Rue des Bolincheurs Concarneau

Fête de la Moisson Rue des Bolincheurs Concarneau samedi 23 août 2025.

Fête de la Moisson

Rue des Bolincheurs Ferme du Moros Concarneau Finistère

Début : 2025-08-23

fin : 2025-08-24

2025-08-23

Battage à l’ancienne Expositions Animations Concours de boultenn

Crêpes

Soirée moules-frites samedi 23 août à partir de 19h00 et grand bal populaire. .

Rue des Bolincheurs Ferme du Moros Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 97 01 44

