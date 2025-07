Fête de la moisson À côté du stade La Chapelle-aux-Bois

Fête de la moisson À côté du stade La Chapelle-aux-Bois dimanche 3 août 2025.

Fête de la moisson

À côté du stade Route de la gare La Chapelle-aux-Bois Vosges

Début : Dimanche Dimanche 2025-08-03 11:00:00

fin : 2025-08-03

2025-08-03

Démonstration de travaux des champs avec le matériel d’antan

Exposition de véhicules anciens

Exposition d’artisans locaux (vannerie,savonnerie, sculpture…)

Animations pour les enfants (manège en bois, piscine de paille)

Repas campagnard sur réservation et petite restaurationTout public

À côté du stade Route de la gare La Chapelle-aux-Bois 88240 Vosges Grand Est +33 6 78 82 65 89

English :

Demonstration of field work with old-fashioned equipment

Exhibition of vintage vehicles

Exhibition of local crafts (basketry, soap-making, sculpture…)

Children’s entertainment (wooden merry-go-round, straw pool)

Country-style meal on reservation and snacks

German :

Vorführung von Feldarbeiten mit Geräten aus früheren Zeiten

Ausstellung von alten Fahrzeugen

Ausstellung von lokalen Handwerkern (Korbflechterei, Seifenherstellung, Bildhauerei…)

Animationen für Kinder (Karussell aus Holz, Strohschwimmbad)

Landmahlzeit mit Reservierung und kleine Snacks

Italiano :

Dimostrazione di lavoro sul campo con attrezzature d’epoca

Esposizione di veicoli d’epoca

Esposizione di artigianato locale (cesteria, saponeria, scultura, ecc.)

Animazione per bambini (giostra di legno, piscina di paglia)

Pasto rustico su prenotazione e spuntini

Espanol :

Demostración de trabajo de campo con equipos antiguos

Exposición de vehículos antiguos

Exposición de artesanía local (cestería, jabonería, escultura, etc.)

Entretenimiento para niños (tiovivo de madera, piscina de paja)

Comida campestre previa reserva y aperitivos

L’événement Fête de la moisson La Chapelle-aux-Bois a été mis à jour le 2025-07-19 par OT EPINAL ET SA REGION