Fête de la Moisson
Longchamps Eure
Début : 2025-09-06 10:30:00
fin : 2025-09-07
Samedi 6 septembre
– Dès 19h30 concert et foodtrucks
Dimanche 7 septembre
– Dès 10h30 messe de la Moisson à l’église suivie du verre de l’amitié offert par la municipalité
– En journée
Ouverture du marché et des animations (producteurs, artisans, associations, artistes, expositions, maquillage enfants, animations ludiques et jeux de société, ateliers créatifs).
Tombola Playmobil (2€ le ticket)
Démonstration de danse place de l’église avec
– L’association FAAMA, danse africaine, à 14h
– L’association STERP’S, danse country à 15h30 .
Longchamps 27150 Eure Normandie +33 2 32 27 02 08 mairie.longchamps27@gmail.com
