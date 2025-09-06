Fête de la Moisson Longchamps

Fête de la Moisson Longchamps samedi 6 septembre 2025.

Fête de la Moisson

Longchamps Eure

Début : 2025-09-06 10:30:00

fin : 2025-09-07

Samedi 6 septembre

– Dès 19h30 concert et foodtrucks

Dimanche 7 septembre

– Dès 10h30 messe de la Moisson à l’église suivie du verre de l’amitié offert par la municipalité

– En journée

Ouverture du marché et des animations (producteurs, artisans, associations, artistes, expositions, maquillage enfants, animations ludiques et jeux de société, ateliers créatifs).

Tombola Playmobil (2€ le ticket)

Démonstration de danse place de l’église avec

– L’association FAAMA, danse africaine, à 14h

– L’association STERP’S, danse country à 15h30 .

Longchamps 27150 Eure Normandie +33 2 32 27 02 08 mairie.longchamps27@gmail.com

