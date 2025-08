Fête de la moisson Saint-Léon-sur-Vézère

Fête de la moisson Saint-Léon-sur-Vézère dimanche 3 août 2025.

Fête de la moisson

le bourg Saint-Léon-sur-Vézère Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-03

fin : 2025-08-03

Date(s) :

2025-08-03

11h. démonstration, animations, exposition, baptême tracteur, balade en calèche, feu d’artifice. Possibilité de repas le midi. Animations gratuites. Repas du midi sur réservation 15€

Au programme de la journée

Démonstration

Animations

Exposition

Baptême tracteur

Balade en calèche

Feu d’artifice

Possibilité de repas le midi sur réservation (15€) kir, tourain, melon au porto, grillades, salade de riz; fromage, salade, dessert café. .

le bourg Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 75 35 70

English : Fête de la moisson

11 a.m. demonstrations, entertainment, exhibition, tractor rides, carriage rides, fireworks. Lunch available. Free entertainment. Lunch on reservation 15?

German : Fête de la moisson

11 Uhr. Vorführung, Animationen, Ausstellung, Traktortaufe, Kutschenfahrt, Feuerwerk. Möglichkeit, mittags zu essen. Die Veranstaltungen sind kostenlos. Mittagessen auf Vorbestellung 15?

Italiano :

ore 11. Dimostrazioni, intrattenimento, esposizione, giri in trattore, giri in carrozza, fuochi d’artificio. Pranzo disponibile. Intrattenimento gratuito. Pranzo su prenotazione 15?

Espanol : Fête de la moisson

11.00 h. Demostraciones, animaciones, exposiciones, paseos en tractor y en coche de caballos, fuegos artificiales. Almuerzo. Entretenimiento gratuito. Almuerzo previa reserva 15?

L’événement Fête de la moisson Saint-Léon-sur-Vézère a été mis à jour le 2025-07-28 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère