Fête de la moisson Saint-Racho dimanche 10 août 2025.

Le Bourg Saint-Racho Saône-et-Loire

Début : 2025-08-10 16:00:00

fin : 2025-08-10

La fête du village de Saint Racho se déroulera le dimanche 10 août à partir de 16h !

Tiercé des faucheurs, ce qui veut dire spectacle-concours de fauchage de la moisson à partir de 16h .

Notre traditionnelle potée comme chaque année sera au rendez-vous et se poursuivra par un bal en plein air et d’un bal musette.

On vous attend nombreux pour passer une belle soirée avec nous ! .

Le Bourg Saint-Racho 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 87 24 66 fetesaintracho71@gmail.com

