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Fête de la Moisson Saint-Racho

Fête de la Moisson Saint-Racho dimanche 9 août 2026.

Adresse : Bourg

Ville : 71800 Saint-Racho

Département : Saône-et-Loire

Début : dimanche 9 août 2026

Fin : dimanche 9 août 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Saint-Racho

Fête de la Moisson

Bourg Saint-Racho Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 16:00:00
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

Fête traditionnelle de la moisson, avec au programme
A partir de 16h, la moisson avec le tiercé des faucheurs, des animations pour les enfants, buvette et snack.
La traditionnelle potée à partir de 19h et bal musette animé par Gilles Pichard.   .

Bourg Saint-Racho 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté   Fetesaintracho71@gmail.com

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English : Fête de la Moisson

L’événement Fête de la Moisson Saint-Racho a été mis à jour le 2026-05-04 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais