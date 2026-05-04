Saint-Racho

Fête de la Moisson

Bourg Saint-Racho Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 16:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Fête traditionnelle de la moisson, avec au programme

A partir de 16h, la moisson avec le tiercé des faucheurs, des animations pour les enfants, buvette et snack.

La traditionnelle potée à partir de 19h et bal musette animé par Gilles Pichard. .

Bourg Saint-Racho 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Fetesaintracho71@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la Moisson

L’événement Fête de la Moisson Saint-Racho a été mis à jour le 2026-05-04 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais