Fête de la Moisson Saint-Racho
Fête de la Moisson Saint-Racho dimanche 9 août 2026.
Saint-Racho
Fête de la Moisson
Bourg Saint-Racho Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 16:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Fête traditionnelle de la moisson, avec au programme
A partir de 16h, la moisson avec le tiercé des faucheurs, des animations pour les enfants, buvette et snack.
La traditionnelle potée à partir de 19h et bal musette animé par Gilles Pichard. .
Bourg Saint-Racho 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Fetesaintracho71@gmail.com
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English : Fête de la Moisson
L’événement Fête de la Moisson Saint-Racho a été mis à jour le 2026-05-04 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais