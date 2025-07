Fête de la Moisson Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement

Village Musée du Der Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement Marne

Début : 2025-08-03 09:30:00

fin : 2025-08-03 19:00:00

2025-08-03

9h30 19hTout public

A l’aide de machines et outils anciens et d’un peu d’huile de coude, nos moissonneurs vous feront découvrir le déroulement des laborieux travaux dans les champs, comme ils étaient réalisés autrefois.

Des métiers anciens reprendront vie, les pompiers armés de leur pompe à bras éteindront les divers incendies, l’instituteur proposera sa dictée dans l’ancienne école…

Des représentations folkloriques animeront la journée.

Un marché de producteurs et d’artisans locaux se tiendra dans la cour centrale. Balades à poney pour les plus jeunes.

Des jeux et des animations diverses s’enchaineront tout au long de la journée pour amuser les grands et les petits.

Restauration sur place. .

Village Musée du Der Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement 51290 Marne Grand Est

