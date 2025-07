Fête de la Moisson Village Musée du Der Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement

Village Musée du Der Les Grandes Côtes Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement Marne

Tarif : 6 EUR

Début : 2025-08-03 09:30:00

fin : 2025-08-03 19:00:00

2025-08-03

De 9h30 à 19h.

La Fête des Moissons fait son grand retour au Village Musée du Der !

Vous profiterez du musée ainsi que toutes les festivités.

Un marché artisanal et local se tiendra au cœur du musée.

Le four à pain reprendra du service pour vous proposer des tartes salées et sucrées, pains de campagne, madeleines…

Démonstrations des métiers liés à la moisson.

Le groupe folklorique » Les Sygovies de Vercia » dansera plusieurs fois dans la journée. .

Village Musée du Der Les Grandes Côtes Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement 51290 Marne Grand Est

English : Fête de la Moisson

From 9:30 am to 7 pm.

German :

Von 9:30 bis 19:00 Uhr.

Italiano :

Dalle 9.30 alle 19.00.

Espanol :

De 9.30 a 19.00 h.

