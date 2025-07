FÊTE DE LA MONTAGNE Cambon-et-Salvergues

dimanche 27 juillet 2025.

FÊTE DE LA MONTAGNE

Place du Village Cambon-et-Salvergues Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-27

fin : 2025-07-27

Date(s) :

2025-07-27

Traditionnelle Fête de la Montagne. Marché du terroir, danses, sonneurs de trompes et autres animations.

Repas champêtre. Chapitre de la Confrérie des Chevaliers de l’Espinouse.

Toute la journée, marché du terroir et animations danses folkloriques et country, sonneurs de trompes, sculpture de ballons, magie et tombola

10h30 Messe avec les sonneurs de trompes

12h30 Repas champêtre (20€)

16h Chapitre des Chevaliers de l’Espinouse

Inscription au 06 87 28 93 97 ou 06 78 27 07 96 .

Place du Village Cambon-et-Salvergues 34330 Hérault Occitanie +33 6 87 28 93 97

English :

Traditional Fête de la Montagne. Local market, dances, horn-players and other entertainment.

Country-style meal. Chapter of the Confrérie des Chevaliers de l’Espinouse.

German :

Traditionelles Bergfest (Fête de la Montagne). Regionalmarkt, Tänze, Trompetenbläser und andere Animationen.

Mahlzeit auf dem Land. Kapitel der Bruderschaft « Confrérie des Chevaliers de l’Espinouse ».

Italiano :

Tradizionale festa di montagna. Mercato locale, danze, suonatori di corno e altri intrattenimenti.

Pranzo in stile contadino. Capitolo della Confrérie des Chevaliers de l’Espinouse.

Espanol :

Fiesta tradicional de montaña. Mercado local, bailes, toques de cuerno y otros espectáculos.

Comida campestre. Capítulo de la Confrérie des Chevaliers de l’Espinouse.

