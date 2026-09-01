Informations pratiques

Eymoutiers

Fête de la Montagne Limousine

Le bourg Eymoutiers Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-25

Du 25 au 27 septembre, Eymoutiers se met en fête à l’occasion de la Fête de la Montagne Limousine ! Pendant trois jours, habitants, associations, artistes, producteurs et visiteurs se retrouvent autour d’un programme riche et varié.

Au programme : concerts, spectacles, conférences, expositions, cinéma, bal trad, fanfares, randonnées nature et forêt, activités sportives, course de caisses à savon et bien d’autres surprises ! Une centaine de stands invitent également à flâner, découvrir, échanger et partager.

Une belle occasion de célébrer le dynamisme et la créativité de la Montagne limousine, dans une ambiance festive, conviviale et engagée. .

Le bourg Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 44 72 13

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English : Fête de la Montagne Limousine

L’événement Fête de la Montagne Limousine Eymoutiers a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Portes de Vassivière