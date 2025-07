Fête de la moto Saint-Pierre-sur-Dives Saint-Pierre-en-Auge

Fête de la moto Saint-Pierre-sur-Dives Saint-Pierre-en-Auge samedi 30 août 2025.

Fête de la moto

Saint-Pierre-sur-Dives Place du Marché Saint-Pierre-en-Auge Calvados

Début : 2025-08-30 19:30:00

fin : 2025-08-30 23:00:00

2025-08-30 2025-08-31

Rendez-vous le dimanche 31 août 2025 pour la 13ème édition de la Fête de la moto à Saint-Pierre-sur-Dives.

La commune de Saint-Pierre-en-Auge organise la 13ème édition de la fête de la moto le dimanche 31 août 2025 sur la place du Marché et marché aux veaux à Saint-Pierre-sur-Dives. Un programme riche et varié attend les visiteurs (programme complet en bas de page).

À 9h30 départ sur la place du Marché de la traditionnelle balade à moto.

Tout au long de la journée

– Stands d’équipements / pièces-puces motos

– Produits artisanaux & terroir

– Machine à wheeling

– Initiations sur des mini moto ou mini quad à partir de 6 ans

– Jeux gonflables et manège pour enfants

Des spectacles plus impressionnants les uns que les autres

– Démonstrations de motos anciennes à 10h, 12h30 & 15h30.

– Spectacles d’acrobaties motos par AXEL STUNT RIDER à 10h45, 13h45 & 16h.

– Spectacles de freestyle motocross par WASN’AIR FMX à 11h15, 14h15 & 17h30.

– Spectacles d’acrobaties motos par ROLF CIRCUS à 11h45, 14h45 et 16h45.

Entrée 5€ Restauration et buvette sur place

Consigne vêtements & casques assurée par la FFMC 14

LE SAMEDI 30 AOÛT

Comme l’année dernière, la fête commence dès le samedi 30 août 2024 à 20h par le concert de pop-rock du groupe Les Daydreamers organisé sur la place du Marché aux veaux.

Le concert sera suivi d’un spectacle d’acrobaties moto de ROLF CIRCUS.

Entrée 5€. Food-truck sur place.

Saint-Pierre-sur-Dives Place du Marché Saint-Pierre-en-Auge 14170 Calvados Normandie +33 2 31 20 73 28 evenementiel@stpauge.fr

English : Fête de la moto

Join us on Sunday August 31, 2025 for the 13th edition of the Fête de la moto in Saint-Pierre-sur-Dives.

The commune of Saint-Pierre-en-Auge is organizing the 13th Motorcycle Festival on Sunday August 31, 2025 at the Place du Marché et Marché aux Veaux in Saint-Pierre-sur-Dives. A rich and varied program awaits visitors (full program at bottom of page).

9:30 am: departure from Place du Marché for the traditional motorcycle ride.

All day long

? Motorcycle equipment and parts stands

? Crafts & local products

? Wheeling machine

? Initiations on mini motorcycles or mini quads from 6 years old

? Inflatable games and merry-go-round for children

Shows, each more impressive than the last:

? Vintage motorcycle demonstrations at 10am, 12:30pm & 3:30pm.

? Motorcycle acrobatics by AXEL STUNT RIDER at 10:45 am, 1:45 pm & 4 pm.

? Freestyle motocross shows by WASN’AIR FMX at 11.15am, 2.15pm & 5.30pm.

? Motorcycle acrobatics by ROLF CIRCUS at 11:45am, 2:45pm & 4:45pm.

Admission 5? Catering and refreshments on site

Clothes & helmet deposit provided by FFMC 14

SATURDAY AUGUST 30

Like last year, the festival kicks off on Saturday August 30, 2024 at 8pm with a pop-rock concert by the group « Les Daydreamers » on the Place du Marché aux Veaux.

The concert will be followed by a motorcycle acrobatics show by ROLF CIRCUS.

Admission 5? Food-truck on site.

German : Fête de la moto

Treffen Sie sich am Sonntag, den 31. August 2025, zur 13. Ausgabe des Motorradfestes in Saint-Pierre-sur-Dives.

Die Gemeinde Saint-Pierre-en-Auge veranstaltet am Sonntag, den 31. August 2025, auf dem Place du Marché et marché aux veaux in Saint-Pierre-sur-Dives die 13. Ausgabe des Motorradfestes. Ein reichhaltiges und abwechslungsreiches Programm erwartet die Besucher (vollständiges Programm am Ende der Seite).

Um 9.30 Uhr: Start der traditionellen Motorradtour auf dem Place du Marché.

Den ganzen Tag über

? Stände für Motorradausrüstung und -flöhe

? Handwerkliche und regionale Produkte

? Wheeling-Maschine

? Einführungen auf Mini-Motorrädern oder Mini-Quads ab 6 Jahren

? Aufblasbare Spiele und Karussell für Kinder

Eine Show beeindruckender als die andere

? Vorführungen alter Motorräder um 10 Uhr, 12.30 Uhr & 15.30 Uhr.

? Motorrad-Akrobatik-Shows von AXEL STUNT RIDER um 10:45, 13:45 und 16:00 Uhr.

? Motocross-Freestyle-Shows von WASN’AIR FMX um 11:15, 14:15 und 17:30 Uhr.

? Motorrad-Akrobatik-Shows von ROLF CIRCUS um 11.45, 14.45 und 16.45 Uhr.

Eintritt 5 ? Essen und Trinken vor Ort

Kleider- und Helmpfand durch die FFMC 14

SAMSTAG, DEN 30. AUGUST

Wie im letzten Jahr beginnt das Fest bereits am Samstag, den 30. August 2024 um 20 Uhr mit einem Pop-Rock-Konzert der Gruppe « Les Daydreamers », das auf dem Platz des Kälbermarkts organisiert wird.

Im Anschluss an das Konzert findet eine Motorrad-Akrobatik-Show von ROLF CIRCUS statt.

Eintritt 5 ? Foodtruck vor Ort.

Italiano :

Domenica 31 agosto 2025 partecipate alla 13ª Festa della moto a Saint-Pierre-sur-Dives.

Il Comune di Saint-Pierre-en-Auge organizza la 13a Festa della Moto domenica 31 agosto 2025 presso la Place du Marché e il Marché aux Veaux di Saint-Pierre-sur-Dives. Un programma ricco e variegato attende i visitatori (programma completo in fondo alla pagina).

Ore 9.30: partenza dalla Place du Marché per il tradizionale giro in moto.

Per tutto il giorno:

? Bancarelle di attrezzature e ricambi per moto

? Artigianato e prodotti locali

? Macchina a rotelle

? Iniziative su mini moto o mini quad a partire da 6 anni

? Giochi gonfiabili e giostre per bambini

Spettacoli, uno più impressionante dell’altro:

? Dimostrazioni di moto d’epoca alle 10.00, 12.30 e 15.30.

? Spettacoli di moto acrobatiche di AXEL STUNT RIDER alle 10.45, alle 13.45 e alle 16.00.

? Spettacoli di motocross freestyle di WASN’AIR FMX alle 11.15, 14.15 e 17.30.

? Spettacoli di moto acrobatiche del ROLF CIRCUS alle 11.45, alle 14.45 e alle 16.45.

Ingresso 5? Ristorazione e rinfreschi in loco

Deposito di abiti e caschi fornito da FFMC 14

SABATO 30 AGOSTO

Come l’anno scorso, i festeggiamenti prenderanno il via sabato 30 agosto 2024 alle 20.00 con un concerto pop-rock del gruppo « Les Daydreamers » sulla Place du Marché aux Veaux.

Il concerto sarà seguito da uno spettacolo di moto acrobatiche del ROLF CIRCUS.

Ingresso: 5 euro. Camioncino di cibo sul posto.

Espanol :

Únase a nosotros el domingo 31 de agosto de 2025 para la 13ª Fiesta de la Moto en Saint-Pierre-sur-Dives.

El municipio de Saint-Pierre-en-Auge organiza la 13ª Fiesta de la Moto el domingo 31 de agosto de 2025 en la Place du Marché y el Marché aux Veaux de Saint-Pierre-sur-Dives. Un programa rico y variado espera a los visitantes (programa completo al final de la página).

9.30 h: salida de la Place du Marché para el tradicional paseo en moto.

Durante todo el día:

? Puestos de equipamiento y piezas de motos

? Artesanía y productos locales

? Máquina de ruedas

? Iniciación a las mini motos o mini quads a partir de 6 años

? Juegos hinchables y tiovivos para niños

Espectáculos, cada uno más impresionante que el anterior:

? Demostraciones de motos antiguas a las 10:00, 12:30 y 15:30 horas.

? Espectáculos de acrobacias en moto a cargo de AXEL STUNT RIDER a las 10.45 h, 13.45 h y 16.00 h.

? Espectáculos de motocross freestyle a cargo de WASN’AIR FMX a las 11.15 h, 14.15 h y 17.30 h.

? Espectáculos de acrobacias en moto a cargo de ROLF CIRCUS a las 11.45 h, 14.45 h y 16.45 h.

Entrada 5? Catering y refrescos in situ

Depósito de ropa y casco a cargo de FFMC 14

SÁBADO 30 DE AGOSTO

Al igual que el año pasado, las fiestas comenzarán el sábado 30 de agosto de 2024 a las 20:00 h con un concierto de pop-rock del grupo « Les Daydreamers » en la Place du Marché aux Veaux.

El concierto irá seguido de un espectáculo de acrobacias en moto a cargo de ROLF CIRCUS.

Entrada: 5 euros. Food-truck in situ.

L’événement Fête de la moto Saint-Pierre-en-Auge a été mis à jour le 2025-07-22 par Calvados Attractivité