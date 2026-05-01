Fête de la moto Salle polyvalente – Spicheren

Spicheren

Fête de la moto

Salle polyvalente – 71 Rue De Chassors Spicheren Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-24 10:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

L’Association des Motosapiens de Spicheren organise sa fête de la moto. Au programme animations, concerts, pin up, et exposants autour de la moto. Possibilité de se restaurer sur place. Les repas sanglier à la broche sont à réserver au Carrefour express de Spicheren.Tout public

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Salle polyvalente – 71 Rue De Chassors Spicheren 57350 Moselle Grand Est +33 6 40 36 27 81 motosapiens57@hotmail.com

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English :

The Association des Motosapiens de Spicheren organizes its motorcycle festival. On the program: entertainment, concerts, pin-ups and motorcycle exhibitors. Food and drink available on site. Spit-roasted boar meals can be booked at the Carrefour express in Spicheren.

L’événement Fête de la moto Spicheren a été mis à jour le 2026-05-18 par FORBACH TOURISME