Fête de la moule Port Giraud La Plaine-sur-Mer samedi 9 août 2025.

Port Giraud Parking de Port Giraud La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique

Début : 2025-08-09 18:00:00

fin : 2025-08-09

2025-08-09

La Fête de la Moule à La Plaine-sur-Mer un rendez-vous estival incontournable

L’association Le Réveil Plainais vous donne rendez-vous pour la traditionnelle Fête de la Moule qui se tiendra ou Port Giraud à La Plaine-sur-Mer.

Cette année encore, l’association vous promet une soirée conviviale et gourmande placée sous le signe de la découverte et du partage.

Dégustez les meilleures moules de la région

Au menu, un large choix de moules fraîches préparées selon des recettes traditionnelles et originales (moules sauce giraudine).

Les gourmands pourront également se régaler avec d’autres spécialités, telles que, la soupe de poisson, des frites, des sardines grillées…

Au programme

ambiance festive et conviviale

grand bal gratuit, animé par Les Dalton’s Night

Alors, ne manquez pas cet événement incontournable de l’été à La Plaine-sur-Mer !

Port Giraud Parking de Port Giraud La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 77 90 74 51 lereveilplainais44@orange.fr

English :

The Fête de la Moule in La Plaine-sur-Mer: an unmissable summer event

German :

Das Miesmuschelfest in La Plaine-sur-Mer: ein unumgänglicher Sommertermin

Italiano :

La Fête de la Moule a La Plaine-sur-Mer: un evento estivo da non perdere

Espanol :

Fiesta de la Mola en La Plaine-sur-Mer: una cita estival ineludible

