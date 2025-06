Fête de la música – Place du postel Fumel 21 juin 2025 20:00

Lot-et-Garonne

Fête de la música Place du postel Momento Café sabor y pasión Fumel Lot-et-Garonne

Début : 2025-06-21 20:00:00

fin : 2025-06-21

2025-06-21

Momento Café sabor y pasión organise « la fête de la música ».

Venez célébrer la musique en chantant, dansant et ramène tes instruments…

Restauration sur place planche mixte, brochettes et salade.

Place du postel Momento Café sabor y pasión

Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 48 22 31

English : Fête de la música

German : Fête de la música

Momento Café sabor y pasión organisiert das « Fest der Musik ».

Kommt und feiert die Musik, indem ihr singt, tanzt und eure Instrumente mitbringt?

Verpflegung: gemischte Bretter, Spieße und Salate.

Italiano :

Il Momento Café sabor y pasión organizza un festival musicale.

Venite a festeggiare la musica cantando, ballando e portando i vostri strumenti?

Catering in loco: pensione mista, kebab e insalata.

Espanol :

Momento Café sabor y pasión organiza un festival de música.

Ven a celebrar la música cantando, bailando y trayendo tus instrumentos..

Catering in situ: tabla mixta, pinchos y ensalada.

