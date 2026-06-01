Fête de la musique · JMI’MAGINE Booggy Snack Melle
Fête de la musique · JMI’MAGINE Booggy Snack Melle samedi 20 juin 2026.
Melle
Fête de la musique · JMI’MAGINE
Booggy Snack 22 Grande Rue Melle Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
A l’occasion de la Fête de la musique, JMI’MAGINE et le Booggy Snack s’associent pour proposer Les Instants Partagés, un moment festif et ouvert à tous en plein coeur de Melle. Les danseurs de JMI’MAGINE investiront la scène extérieure pour offrir une performance dynamique mêlant énergie, technique et plaisir de partager. Les chorégraphies s’enchaînent dans une ambiance conviviale et estivale, au plus près du public. Une scène ouverte aux artistes sera également proposée afin de permettre à chacun de venir partager son talent et participer à ce moment collectif de création et de rencontre. Un rendezvous pour célébrer la musique, la danse et le vivre ensemble.
Scène extérieure au niveau du Booggy Snack 22, Grand Rue, Melle
Tout public
Gratuit .
Booggy Snack 22 Grande Rue Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 26 67 62 jmimagine.asso@gmail.com
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English : Fête de la musique · JMI’MAGINE
L’événement Fête de la musique · JMI’MAGINE Melle a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Pays Mellois
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