Fête de la musique · JMI’MAGINE Booggy Snack Melle

Melle

Fête de la musique · JMI’MAGINE

Booggy Snack 22 Grande Rue Melle Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

A l’occasion de la Fête de la musique, JMI’MAGINE et le Booggy Snack s’associent pour proposer Les Instants Partagés, un moment festif et ouvert à tous en plein coeur de Melle. Les danseurs de JMI’MAGINE investiront la scène extérieure pour offrir une performance dynamique mêlant énergie, technique et plaisir de partager. Les chorégraphies s’enchaînent dans une ambiance conviviale et estivale, au plus près du public. Une scène ouverte aux artistes sera également proposée afin de permettre à chacun de venir partager son talent et participer à ce moment collectif de création et de rencontre. Un rendezvous pour célébrer la musique, la danse et le vivre ensemble.

Scène extérieure au niveau du Booggy Snack 22, Grand Rue, Melle

Tout public

Gratuit .

Booggy Snack 22 Grande Rue Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 26 67 62 jmimagine.asso@gmail.com

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English : Fête de la musique · JMI’MAGINE

L’événement Fête de la musique · JMI’MAGINE Melle a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Pays Mellois