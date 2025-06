FÊTE DE LA MUSIQUE 2024 BY MONTPELLIER TECHNO MIX INSOLITES ET VISIONS – Montpellier 21 juin 2025 07:00

Hérault

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-21

2025-06-21

Comme l’année dernière Montpellier Techno et Visions organisent en collaboration la Fête de la Musique 2025 à la Place Castellane de Montpellier !

Vous êtes prêts ? Parce que ça va chauffer !

Les bars à proximité seront prêts à vous hydrater :

– Le Victoria, Le Novelty et le Café des Arts

Horaires :

-17h à 01h (Place Castellane)

LINE UP :

• 17h Carli

• 18h Paul Trent

• 19h Nvrmind B2B Alex Garett

• 20h Casa Mata

• 21h CFC

• 22h Charlotte Newman

• 23h Mariana

• 00h Malerba

GRATUIT BIEN SÛR ! .

Place Castellane

Montpellier 34000 Hérault Occitanie montpelliertechno@gmail.com

English :

Like last year, Montpellier Techno and Visions are collaborating to organize the Fête de la Musique 2025 at Montpellier’s Place Castellane!

German :

Wie im letzten Jahr organisieren Montpellier Techno und Visions in Zusammenarbeit die Fête de la Musique 2025 auf dem Place Castellane in Montpellier!

Italiano :

Come l’anno scorso, Montpellier Techno e Visions collaborano per organizzare la Fête de la Musique 2025 in Place Castellane a Montpellier!

Espanol :

Como el año pasado, Montpellier Techno y Visions colaboran en la organización de la Fiesta de la Música 2025 en la plaza Castellane de Montpellier

